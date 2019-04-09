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Медведчук сделал сенсационное заявление об автономии ЛНР-ДНР

вторник, 09 апреля 2019, 19:29

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что автономия так называемых ЛНР-ДНР поможет выйти из ситуации кризиса на этих территориях.

Об этом сообщает "112 канал".

По словам Медведчука, группировки "ДНР-ЛНР" предварительно согласны на реализацию его плана по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в том числе и нашим планом концепции, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, предусмотрены свободная экономическая зона на этих неконтролируемых сегодня территориях и вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях, и при этом, если это будет сочетаться, а я уверен, что это будет с международной европейской помощью, с помощью той же РФ, о чем неоднократно публично утверждалось, то безусловно мы сможем через несколько лет выйти из ситуации кризиса на этих территориях", - сказал Виктор Медведчук.

Напомним, 29 января на съезде партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчук представил свой план по урегулированию конфликта на Донбассе. В частности, он предложил предоставить автономию Донбассу в составе Украины и закрепить соответствующий статус в Конституции.

Шевченковский районный суд Киева поручил провести лингвистическую экспертизу слов Медведчука об "автономии Донбасса" и выяснить, содержатся ли в его выступлении призывы к изменению границ Украины.

Отметим, что Виктор Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина, так как крестил его дочку.

Как сообщал "Апостроф", скандальная украинская телеведущая, жена кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко резко прокомментировала законопроект о языке в Украине.

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