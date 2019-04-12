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На создателей и главного героя "Слуги народа" требуют завести дело: реакция полиции

пятница, 12 апреля 2019, 12:52

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко потребовала у Министерства внутренних дел открыть уголовное производство по факту демонстрации в шоу "Слуга народа" расстрела парламента и похорон президента.

Об этом сама политик заявила в ходе часа вопросов к правительству, обратившись к главе МВД Арсену Авакову.

Она отметила, что подозреваемыми по делу должны стать сценаристы сериала и исполнитель главной роли.

Также она поприветствовала решение возбудить уголовное дело по мотивам видеоролика, где кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура. Таким образом, по ее мнению, должна быть начата борьба с языком ненависти.

"Хочу, чтобы мой вопрос воспринимался, как депутатское обращение. Будет ли заведено уголовное дело против авторов, сценаристов фильма "Слуга народа" и исполнителей главной роли, в которой расстреливают парламент, а затем проходят похороны президента?.. Наша коллега, госпожа Савченко, за такие мысли только, содержится в следственном изоляторе. Прошу воспринимать как депутатский запрос и хочу получить сегодня такое уголовное дело" - сказала вице-спикер.

На обращение представителя парламента ответил заместитель главы МВД Вадим Троян.

"Вы можете подать нам обращение, и я думаю, что Нацполиция в законный срок предоставит обоснованный ответ", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", 11 апреля в сети опубликовали видеоролик, где фура сбила кандидата в президенты Владимира Зеленского. После публикации полицейские обязались проверить возможное наличие угрозы жизни или здоровью кандидату.

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