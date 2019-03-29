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Сценаристов "Слуги народа" заподозрили в плагиате: автор книги сделал заявление

пятница, 29 марта 2019, 23:02

В сети назрел скандал из-за сюжета сериала "Слуга народа", который некоторые считают плагиатом книги с одноименным названием писателя Василия Рудика.

Об этом сообщает "24 канал".

Так, 22 марта журналистка Наталья Григорович написала на своей странице в Facebook о том, что сценарий популярного сериала кандидата в президенты Владимира Зеленского возможно является плагиатом книги "Слуга народа". Ее написал Василий Рудик в 1992 году, но сама же книга была выдана в Виннице в 2001 году. Журналистка коротко описала ее сюжет и отметила, что он очень похож на телесериала производства студии "Квартал-95".

Данный факт возмутил многих пользователей сети и зрителей сериала. Некоторые даже посоветовали автору подать в суд за плагиат.

Сам автор книги "Слуга народа" Василий Рудик отметил, что идея произведения действительно такое же, однако сюжеты несколько отличаются.

"Там (в сериале - ред.) президента показывают, а мой герой к президенту еще не дорос, он должен быть депутатом Верховной Рады. Я не называю это плагиатом. Может, позаимствовали, может идея натолкнула их на разработку своего сценария. Если бы это они мою книгу взяли, экранизировали ее и не подписали, то была бы другая история", - рассказал писатель.

Также Рудник добавил, что в черновиках тоже своего главного героя назвал Голобородько. Однако затем переименовал в Безродька, что больше соответствует образу.

Представители студии "Квартал-95" с автором на связь не выходили, однако, по словам Василия Рудика, ему самому было бы интересно поговорить с ними о том, как так получилось.

Автор поделился, что следит за обсуждением вопроса в сети, но сам в нем не участвует. Говорит, что ему самому сейчас интересно, чем это все закончится.

"Я, может, натолкнул команду Зе сделать сценарий сериала, а теперь они мне помогли вспомнить об этой книге, которую я еще в 90-х написал. Поэтому ни в чем обвинять их не могу. Многие ее сейчас хотят прочитать, судя по реакции в интернете", - резюмировал Василий Рудик.

Сейчас автор думает над тем, чтобы, по возможности оцифровать книгу, чтобы она была доступна в интернете.

Отмечают, что книга вышла тиражом 2000 экземпляров, большую часть которых автор раздал в библиотеки. Еще около 500 сегодня остаются нереализованными. Планировалось, что это будет трилогия: вторая часть должна рассказывать о "восхождение" главного героя к власти, третья - собственно, о самом "служении" народу.

Как сообщал "Апостроф", 27 марта в эфире телеканала "1+1" вышли первая и вторая серии третьего сезона сериала "Слуга народа", где, теперь уже кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, сыграл роль главы государства из народа.

Отмечают, что в новой серии сериала "Слуга народа" кандидат в президенты, комик Владимир Зеленский фактически растоптал память погибших во время Революции достоинства украинских патриотов.

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