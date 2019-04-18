Россия готовится к войне за Крым: опубликовано видео

В оккупированном РФ Крыму россияне в очередной раз провели военные учения, что свидетельствует о подготовке к полномасштабному военному конфликту на полуострове.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Меньше чем за месяц на аннексированном полуострове Россия испытала системы противоракетной обороны С-400 "Триумф", провела масштабные учения десантников, учения подразделений ФСБ и корабельные стрельбы на море. Военные отрабатывали препятствование вторжению в бухты полуострова.

В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что маневры в Черном море и на территории Крыма нужны для отстаивания и защиты интересов государства-агрессора. Но в Генштабе Украины действия российских военных на аннексированном полуострове назвали незаконными.

Как сообщал "Апостроф", по словам российского оппозиционера Константина Борового, большая война может начаться в Крыму, но есть еще несколько опасных точек.