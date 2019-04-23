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Эксперт из команды Зеленского сделал заявление о назначении его на должность министра

вторник, 23 апреля 2019, 18:07
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Советник по вопросам обороны и национальной безопасности в команде избранного президентом Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что ему не предлагали занять должность министра обороны в новом составе правительства после выборов в Верховную Раду осенью.

Об этом сам Апаршин заявил в интервью "Апострофу".

"Предлагали ли мне стать министром обороны? Нет, не предлагали", - заявил он.

Он отметил, что пока с большой вероятностью вместе с командой Зеленского войдет в Администрацию президента.

Как сообщал "Апостроф", 18 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский показал команду экспертов, с которой работал в ходе избирательной кампании и планирует продолжить сотрудничество.

Интервью с экспертом команды Владимира Зеленского Иваном Апаршиным читайте на "Апострофе" в ближайшие дни.

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