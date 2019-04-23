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В НАБУ пришли с обысками по делу о разворовывании в Минобороны

вторник, 23 апреля 2019, 14:30
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Сотрудники Государственного бюро расследований прибыли в офис Национального антикоррупционного бюро для обысков по делу о возможных коррупционных нарушениях при расследовании хищений в оборонной сфере.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Она отметила, что изъятые в НАБУ документы свидетельствуют о бездействии бюро при расследований возможных эпизодов коррупции в "Укроборонпроме".

По ее словам, НАБУ также никак не отреагировало на запрос Главной военной прокуратуры относительно возможных эпизодов хищений.

"ГБР оценивает бездействие руководства НАБУ после получения материалов Военной прокуратуры и нереагирование на сведения, содержавшиеся в направленных документах. Также проверяется информация о внеслужебных отношениях руководства НАБУ с третьими лицами, которые могут свидетельствовать об умышленном нерасследовании уголовного производства по хищениям в "Укроборонпроме", в частности через ООО "Отпимумспецдеталь", - рассказала спикер.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Петр Порошенко высказывал удивление тем, что расследования, которые ведутся о деятельности концерна "Укроборонпром" с 2016 года, появились только сейчас.

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