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Савченко принесла в Раду фрукт "с намеком": фото и реакция сети

четверг, 25 апреля 2019, 21:19
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Народный депутат Надежда Савченко появилась в раде со странной ношей в виде граната.

Соответствующие фото опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов в Facebook.

На фото можно увидеть место Надежды Савченко в Верховной раде, на столе которого лежит гранат.

В сети тут же стали комментировать фото Савченко и принесенного ею фрукта. Некоторые припомнили нардепу про теракт, который она готовила, намереваясь минометами взорвать купол Верховной Рады.

"Тонкий намек", "Лучше бы она была боевая", "Чокнутая", "Баба, Камикадзе, та давай уже", "Я в шоке, это только у нас такое может быть, отсидела, вышла, пришла в ВР на роботу, Луценко, отсидел вышел – занимает высокую должность, Тимошенко отсидела, вышла - в ВР. Янукович – зэк - отсидел – президент", - пишут в сети.

Подробнее о том, почему Савченко выпустили под выборы, читайте в материале "Апострофа": Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше.

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