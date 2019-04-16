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Здравствуй, террор: решение судов по Савченко и Шарию разозлило соцсети

вторник, 16 апреля 2019, 19:06
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В сети бурно отреагировали на отмену розыска и заочного ареста видеоблогера Анатолия Шария и скандальное решение по нардепу Надежде Савченко и Владимиру Рубану.

Своим мнением на этот счет украинцы делятся в соцсетях.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария, а также вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.

Также 16 апреля суд выпустил из-под стражи подозреваемую в организации теракта нардепа Надежду Савченко, а также второго фигуранта этого дела Владимира Рубана. Хотя еще 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представление генпрокурора Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Как сообщал "Апостроф", в январе 2019 года глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко действительно готовила теракты в центре Киева, а ее сообщник Владимир Рубан является агентом ФСБ.

Также во время предвыборного митинга президента Украины Петра Порошенко в Киеве избили мужчину, который выкрикнул из толпы вопрос "почему вы преследуете Шария?".

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