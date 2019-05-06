Порошенко сменил командующего Объединенными силами на Донбассе: видео

В понедельник, 6 мая, в ходе визита к позициям украинских военнослужащих на Донбассе президент Петр Порошенко назначил нового командующего Объединенными силами, им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.

Об этом сообщается на странице в Facebook главы государства.

Президент отметил, что ротация командования ООС была предложена в Министерстве обороны и одобрена руководством Генштаба ВСУ.

"Хочу проинформировать вас, что по предложению министра обороны Украины Степана Полторак и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко было принято решение о проведении ротации руководства операции Объединенных сил, поэтому я принял решение поддержать предложение Министерства обороны и назначить на должность командующего Объединенными силами генерал лейтенанта Сырского Александра", - заявил Порошенко.

Глава государства рассказал об опыте Александра Сырского, которого по мнению высшего руководства армии будет достаточно для управления Объединенными силами.

"Принимал активное участие в АТО, в сложных условиях 2014-2015 годов сначала был начальником штаба, позднее возглавлял Антитеррористическую операцию, в самые сложные моменты обеспечил эффективные действия по организации обороны и отпору наступления российских войск", - добавил он.

Также Порошенко выразил благодарность бывшему командующему Объединенными силами Сергею Наеву и другим представителям руководящего состава ООС за их стойкость и своевременное выполнение боевых задач при обороне страны от внешнего агрессора.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист Юрий Бутусов анонсировал изменения в руководящем составе ООС и новые присвоения генеральских званий.