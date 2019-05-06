RU   UA   EN  

понедельник, 6 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 мая

20:06
Политолог рассказал, какого подвоха стоит ждать Порошенко от Зеленского
19:42
Стало известно о подорожании популярного у украинцев продукта
19:40
"Человек-паук. Вдали от дома": тысячи фанов смотрят новый трейлер от Marvel
19:39
Экс-тренер "Динамо" ответил, вернется ли в клуб
19:25
Гасили из пулеметов и минометов: стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе
18:48
Порошенко сменил командующего Объединенными силами на Донбассе: видео
18:40
Жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: новые данные по всем пассажирам и инфографика
18:27
Лучший футболист мира может сменить клуб летом
18:18
​На сколько подорожают сигареты в 2019: НБУ обнародовал цифры
18:12
В сеть слили секретную информацию о свадьбе Потапа и Насти Каменских
18:02
В Киеве поймали банду заезжих воров: фото и видео
17:56
Названо имя лучшего игрока 27-го тура чемпионата Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Порошенко сменил командующего Объединенными силами на Донбассе: видео

понедельник, 06 мая 2019, 18:48
переглянути новину українською

В понедельник, 6 мая, в ходе визита к позициям украинских военнослужащих на Донбассе президент Петр Порошенко назначил нового командующего Объединенными силами, им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.

Об этом сообщается на странице в Facebook главы государства.

Президент отметил, что ротация командования ООС была предложена в Министерстве обороны и одобрена руководством Генштаба ВСУ.

"Хочу проинформировать вас, что по предложению министра обороны Украины Степана Полторак и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко было принято решение о проведении ротации руководства операции Объединенных сил, поэтому я принял решение поддержать предложение Министерства обороны и назначить на должность командующего Объединенными силами генерал лейтенанта Сырского Александра", - заявил Порошенко.

Глава государства рассказал об опыте Александра Сырского, которого по мнению высшего руководства армии будет достаточно для управления Объединенными силами.

"Принимал активное участие в АТО, в сложных условиях 2014-2015 годов сначала был начальником штаба, позднее возглавлял Антитеррористическую операцию, в самые сложные моменты обеспечил эффективные действия по организации обороны и отпору наступления российских войск", - добавил он.

Также Порошенко выразил благодарность бывшему командующему Объединенными силами Сергею Наеву и другим представителям руководящего состава ООС за их стойкость и своевременное выполнение боевых задач при обороне страны от внешнего агрессора.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист Юрий Бутусов анонсировал изменения в руководящем составе ООС и новые присвоения генеральских званий.

Новости

6 мая

20:06
Политолог рассказал, какого подвоха стоит ждать Порошенко от Зеленского
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Жизнь после выборов: что должен сделать президент за первые 100 дней

На свалку истории или еще 5 лет коррупции: как украинцам выскочить из замкнутого круга

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: