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Украинские военные всухую разгромили боевиков на Донбассе

понедельник, 06 мая 2019, 07:23
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В воскресенье, 5 мая, российско-оккупационные войска 11 раз атаковали позиции украинских защитников на Донбассе.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что враг дважды обстрелял украинских военных с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов. Огонь также велся из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Несмотря на провокационные обстрелы боевиков, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Вместе с тем, разведка сообщает, что 5 мая был ликвидирован один боевик, а еще пять - получили ранения.

В ночь на 6 мая боевики не вступали в бой с украинскими военными.

Как сообщал "Апостроф", ранее военные рассказали детали исчезновения украинского бойца на Донбассе, о гибели которого заявили боевики ДНР.

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