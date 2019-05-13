Украинским военным будут платить натовскую зарплату: у Зеленского раскрыли план

Команда нового президента Украины Владимира Зеленского намерена ввести в Украине денежное обеспечение военных по стандартам НАТО.

Об этом "Громадському" рассказал советник новоизбранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

"Мы предлагаем стандарты НАТО. Там в денежном обеспечении нет должностных окладов. Там есть воинское звание и выслуга лет, совсем другая процедура. А для того, чтобы у солдата был стимул для роста, там есть 9 категорий. Каждая категория предусматривает увеличение основных видов денежного обеспечения", - рассказал он.

При этом Апаршин отметил, что сейчас в Украине система работает иначе.

"У нас сегодня структура денежного обеспечения - 30 процентов по основным показателям и 70 процентов надбавок и премий. Как так может быть? Далее - 65 процентов выплачивается всем по решению министра обороны, а 35 выплачивает командир. Я с вами в нормальных отношениях - я вам выплачиваю. Это неправильно. Поэтому когда они возвращаются в пункты постоянной дислокации, им же там не выплачивают такие надбавки. Мне говорят - 10 или 12 тысяч нам не хватает", - рассказал советник Зеленского.

Также он добавил, что Украина планирует в ближайшие годы выйти на денежное обеспечение военных на уровень "тысяча евро и больше".

"По основным показателям денежного обеспечения - это три составляющие: по воинскому званию, за выслугу лет и за пост. За пост - основной, и эта составляющая должна быть 80 процентов в денежном обеспечении. Там должна быть сумма тысяча евро и больше. А на надбавки и премии - остаток суммы. А когда часть приходит на передовую, там действуют не надбавки и премии, а коэффициенты. Это совсем другая система денежного обеспечения", - резюмировал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Апаршин назвал ключевые военные вопросы, по которым они договорились с Зеленским.