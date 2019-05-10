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Что ждет Апаршина при Зеленском: в сети дали интересный прогноз

пятница, 10 мая 2019, 12:44
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Новым руководителем Министерства обороны Украины при президенте Владимире Зеленском станет его оппонент на выборах Анатолий Гриценко.

Об этом со ссылкой на три независимых источника сообщил активист Вадим Лабас. На своей странице в Facebook он написал, что нынешний военный советник Зеленского Иван Апаршин не будет занимать руководящую должность в Минобороны.

"МО полностью отдано под Гриценко. Скорее всего фасадным лицом министра будет не Апаршин, но сути это не меняет. Все управление под Гриценко. Обусловлено это тремя факторами: 1. Договоренностью Гриценко с Зеленским о поддержке во втором туре президентских. 2. Договоренность объединится в коалицию в ВР после осенних выборов. 3. У Зеленского в команде полное отсутствие профессионалов войны. Во всех смыслах этого слова", - написал активист.

В интервью "Апострофу" Апаршин сообщал, что знает, как спланировать операцию по освобождению Крыма и Донбасса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что правительство Украины в ближайшее время начнет аудит Государственного концерна "Укроборонпром", что с радостью восприняли в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

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