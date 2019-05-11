Апаршин назвал ключевые военные вопросы, по которым они договорились с Зеленским: видео

При новом президенте Владимире Зеленском Украина не будет менять курс относительно вступления в НАТО. Также страна по-прежнему будет развивать свою армию ввиду войны с Российской Федерацией.

Об этом в эфире "Громадського" заявил военный советник президента Иван Апаршин.

"Мы не меняем курс на то, что украинская армия должна быть профессиональной. Мы не меняем курс на то, что она должна быть усилена постоянно действующим резервом. И мы не меняем курс на то, что должна быть новая современная система территориальной обороны. Коррупция в армии недопустима", - сказал он.

При этом Апаршин прокомментировал слухи о том, что он займет какую-либо руководящую должность в правительстве.

"Ни разу никто на сегодняшний день ни лично Владимир Зеленский, никто из его команды мне не предлагали никаких должностей... Я советник на общественных началах", - добавил он.

В интервью "Апострофу" Апаршин сообщал, что знает, как спланировать операцию по освобождению Крыма и Донбасса.