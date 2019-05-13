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Журналисты нашли связь компании "УНЛ" нардепа Третьякова со страной-агрессором

понедельник, 13 мая 2019, 13:55
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Лотерейную компанию "УНЛ" уличили в связях со страной-агрессором, ее формальный собственник имеет общий бизнес с экс-сотрудником ФСБ.

Об этом сообщается в материале "Апострофа": "Известного депутата Третьякова уличили в связях с спецслужбами РФ: что известно".

При этом реальным собственником лотерейного оператора считается народный депутат Александр Третьяков (БПП).

Так, журналисты проекта Wikiinvestigation указали, что "УНЛ", которую ранее по словам одного из инвесторов "отжали с помощью политиков", использовали в качестве "крыши", чтобы легализовать деятельность под ее вывеской нелегальных игорных заведений.

До этого собственники "УНЛ" создали невыносимые условия работы для двух конкурентов, добившись их внесения в санкционные списки СНБО, якобы за связи с РФ. Однако позже их из списков исключили. При этом, по данным Wikiinvestigation, оказалось, что Питер Фогго, указанный сегодня в качестве конечного бенефициара "УНЛ", сам связан общим бизнесом с неким гражданином РФ Александром Комаровым.

"Удалось установить, что мистер Фогго имеет общий бизнес в Британии с русскими. Так, компания TAURUS TRIPLICATA LLP (Company number OC414265) контролируется мистером Фогго совместно с гражданином РФ KOMAROV, Alexander. Доли в компании разделены между Фогго и Комаровым 75% на 25%", - пишет издание.

Комаров, по сообщениям российских изданий, имеет большой вес среди российских спецслужб благодаря работе в ГРУ.

"О Комарове вспоминал в своей книге "Лубянская преступная группировка" отравленный в Великобритании российский агент Александр Литвиненко. В ней Литвиненко описал Комарова как оперативного работника (Комаров Александр - старший оперуполномоченный 1-го отдела ОУ ДБТ ФСБ РФ, капитан.) В данной книге описываются преступные деяния спецслужб и дается ссылка на фамилии всех действующих лиц того времени…", - отмечает издание.

Между тем Александр Третьяков, которого считают реальным владельцем этого лотерейного оператора недавно занял третье место в рейтинге самых богатых киевских нардепов.

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