Умер советник Порошенко: в сети волна скорби

Во вторник, 14 мая в больнице после длительного пребывания в коме умер Юрий Богуцкий – дважды бывший министр культуры Украины и советник президента Петра Порошенко.

Об этом сообщили целый ряд пользователей и сообществ, связанный с украинской культурой в Facebook.

Знакомые экс-министра отмечают его улыбчивость, готовность помочь советом и высокую эффективность в работе на государственных должностях.

Относительно биографии Юрия Богуцкого следует вспомнить, что с 1999 по 2001 год он работал в Администрации президента, затем был назначен министром культуры и искусств до 2005 года, а после этого возглавил переформатированное министерство – культуры и туризма до 2007 года.

С 2010 по 2013 год Богуцкий был заместителем министра культуры, а затем снова перешел в Администрацию президента, став руководителем управления гуманитарного развития при АП.

Президент Петр Порошенко снова назначил Юрия Богуцкого на должность советника президента в сентябре 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", в начале мая в Киеве скончался украинский скульптор, автор герба украинской столицы Борис Довгань, ему был 91 год.