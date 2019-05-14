В сети возник новый скандал из-за тайного указа Порошенко

Президент Петр Порошенко 13 мая тайным указом представил к званию генерал-лейтенант охранника Юрия Федорова.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Также Федоров был назначен заместителем начальника ГУР Министерства обороны Украины.

Журналист отметил, что до получения звания Федоров пробыл в разведке всего неделю.

"Генеральский рекорд Петра Порошенко - новое звание всего за одну неделю выслуги в военной разведке получил охранник Юрий Федоров… Своим указом президент назначил Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 13 мая секретным указом Юрию Федорову присвоено звание генерал-лейтенант", - написал журналист.

По мнению Бутусова, таким назначением президент Порошенко поставил рекорд в продвижении по службе в Украине.

"Никакого отношения к военной разведке Федоров не имеет вообще. Присвоение звания Федорову - один из рекордов военной карьеры в Украине - всего неделю числился в ГУР МО - и уже "заслужил" новое звание", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", 12 мая президент Украины Петр Порошенко присвоил подозреваемому в коррупции одесскому прокурору Олегу Жученко звание генерал-лейтенант.