RU   UA   EN  

четверг, 16 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 мая

15:55
Маленькая украинка с синдромом Дауна выиграла международный конкурс красоты
15:52
Сколько времени дают украинцы Зеленскому и кто пройдет в Раду: интересные данные соцопросов
15:39
Украинцы неоднозначно отреагировали на заявление команды Зеленского о ценах на газ
15:31
​Меркель сделала заявление о способности остановить Северный поток-2
15:30
Украинские бразильцы из "Шахтера" поздравили с Днем вышиванки: опубликовано фото
15:22
Викинг в "платье": сети повеселило праздничное фото скандального нардепа
15:21
Экологический налог не тратится на нужды экологии и должен быть пересмотрен – Семерак
14:57
Как приятно надеть вышиванку: судья "МастерШеф" умилил украинцев видеопоздравлением
14:55
"Шахтер" показал эмоции футболистов после победы в Кубке Украины: опубликовано видео
14:50
Претендовали две женщины: источник рассказал о сроках назначения нового посла США в Киеве
14:35
США подготовили новый удар по России
14:25
Появились фото и видео элитной квартиры жены Зеленского в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети возник новый скандал из-за тайного указа Порошенко

вторник, 14 мая 2019, 18:47
переглянути новину українською

Президент Петр Порошенко 13 мая тайным указом представил к званию генерал-лейтенант охранника Юрия Федорова.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Также Федоров был назначен заместителем начальника ГУР Министерства обороны Украины.

Журналист отметил, что до получения звания Федоров пробыл в разведке всего неделю.

"Генеральский рекорд Петра Порошенко - новое звание всего за одну неделю выслуги в военной разведке получил охранник Юрий Федоров… Своим указом президент назначил Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 13 мая секретным указом Юрию Федорову присвоено звание генерал-лейтенант", - написал журналист.

По мнению Бутусова, таким назначением президент Порошенко поставил рекорд в продвижении по службе в Украине.

"Никакого отношения к военной разведке Федоров не имеет вообще. Присвоение звания Федорову - один из рекордов военной карьеры в Украине - всего неделю числился в ГУР МО - и уже "заслужил" новое звание", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", 12 мая президент Украины Петр Порошенко присвоил подозреваемому в коррупции одесскому прокурору Олегу Жученко звание генерал-лейтенант.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Жизнь после выборов: что должен сделать президент за первые 100 дней

На свалку истории или еще 5 лет коррупции: как украинцам выскочить из замкнутого круга

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: