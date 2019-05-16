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Глава ПЦУ отреагировал на громкие обвинения и требования Филарета

четверг, 16 мая 2019, 12:13
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Митрополит Епифаний ответил на критику почетного патриархаПравославной церкви Украины, бывшего предстоятеля православной церкви Киевского патриархата Филарета.

Комментарий митрополит дал изданию ВВС.

Так, журналисты задали вопрос митрополиту относительно критики Филарета модели управления церковью.

"Я как предстоятель самостоятельно, то есть единолично, могу принимать не все решения. Потому 15 декабря на Объединительном соборе мы заложили другую модель руководства церковью. Я единолично как предстоятель не имею права менять устав, не имею права нарушать канонический порядок. Существует мнение, что возможно единолично управлять церковью, но мы хотим быть открытой, демократической церковью, которая руководствуется синодом, архиерейским собором и поместным собором… Нельзя единолично принимать решения, тем более, когда это вопреки уставу, Томосу, решению собора", - пояснил митрополит.

Также Епифаний прокомментировал заявления своего оппонента относительно его "подконтрольности Константинополю".

"Я не руководствуюсь указаниями или власти Константинополя. Никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела - ни государство, ни другая поместная православная церковь, даже Вселенский патриарх. Но обращаться к нему за советами или объяснениями определенных моментов, касающихся Томоса или устава, мы имеем право", - отметил он.

Подводя итог глава Православной Церкви Украины отметил, что позиция Филарета во многом обусловлена его консерватизмом, но при этом в духовной жизни Украины также настал период реформ, поэтому церкви придется отойти от старых устоев.

"После избрания я много говорил о необходимости реформирования и ухода от старых советских традиций, но это не было воспринято им как нормальное явление. Только было желание вернуть старую систему управления. Было стремление не меняться и все держать только в покорении воли одного человека. А у меня другое видение - мы должны руководствоваться не страхом перед наказанием, а среди нас должна царить любовь и взаимоуважение. Таково мое видение на развитие церкви, и поэтому возвращаться к старой системе мы не имеем права. Если мы будем возвращаться к старому, то это будет нарушение устава и Томоса, в котором ясно прописаны нормы управления церковью", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты отметили, что конфликт между почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом и ее главой митрополитом Епифанием объясняется недовольством статусом, который был предоставлен украинской церкви в рамках Томоса.

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