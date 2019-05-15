Церковная политика Зеленского: Филарет рассказал про обещание нового президента

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не будет вмешиваться в церковные дела.

Об этом Филарет сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, общался ли он с политиками касательно церковной ситуации в Украине.

"Зеленский сказал мне, что он не будет вмешиваться в церковные дела. Церковь отделена от государства. Но он будет содействовать нормальному развитию церковной жизни", - отметил патриарх.

Напомним, что глава Украинской Православной церкви Епифаний публично прокомментировал конфликт с патриархом Филаретом.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский журналист и публицист Виталий Портников пояснил, чем опасны выпады Филарета против ПЦУ.