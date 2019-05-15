Названы важные нюансы в конфликте между Филаретом и главой ПЦУ

Конфликт между почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом и ее главой митрополитом Епифанием объясняется не только личными амбициями патриарха, но и недовольством статуса, который был предоставлен украинской церкви в рамках томоса.

В частности, религиовед Игорь Козловский рассказал "Апострофу", что конфликт с Филаретом был для новой церкви ожидаемым.

"Одним из условий предоставления Томоса и снятия анафемы с Филарета, было условие о том, что он дистанцируется от процесса и не будет претендовать на пост предстоятеля. Филарет – человек уважаемый и много сделал для развития автокефального православия в Украине, но мы знаем патриарха и с другой стороны, как человека очень амбициозного. Он категоричный, безапелляционный", – говорит он.

"Но не стоит и забывать, что благодаря именно этим амбициям Украина получила Томос и автокефальную церковь, - добавляет "Апострофу" религиовед Людмила Филипович. – Кроме того, Филарет ведь невероятно рисковал в свое время. В начале 1990-х он фактически лишился всего и с нуля создал церковь, которая сейчас является 15-й в диптихе (список православных автокефальных церквей – "Апостроф")".

Впрочем, личные амбиции патриарха лишь одна сторона медали. Дело в том, что практически с самого начала существования ПЦУ, Филарет неоднократно в своих интервью и заявлениях отмечал, что его не устраивает статус церкви, который "навязал" Украине Константинополь – митрополия в составе Константинопольского патриархата, а не патриархат.

"Патриарх Филарет действительно хотел бы видеть ПЦУ под патриаршим началом, - поясняет "Апострофу" замглавы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский. – Он считает, что украинцы привыкли к тому, что автокефальную церковь должен возглавлять патриарх. Но, например, румыны, сербы, болгары, когда получали свой Томос, то он выдавался митрополиту, а потом только при определенных условиях церковь получала патриаршее завершение. Но есть и Кипрская православная церковь, которая не имеет Томоса и стала автокефальной еще во времена неразделенной церкви. Руководит ею архиепископ, но это не делает ее менее значимой. Но если для нас все же так важно патриаршее устройство, то вся церковь должна объединиться, чтобы в Украине не было параллельных юрисдикций и должно пройти какое-то время. Но поднимать этот вопрос именно сейчас не целесообразно".

В то же время, эксперты отмечают, что у претензий Филарета есть основания. Во-первых, не было бы УПЦ КП, не было бы Томоса, а, во-вторых, автокефальные церкви, которые имеют намного меньше приходов, чем ПЦУ, например, болгарская или сербская, управляются патриархами.

"Для того, чтобы украинская церковь получила такой документ (стала патриаршей, - "Апостроф"), необходимо объединить большую часть православных в рамках одной структуры", - добавляет Козловский.

В той же Румынии, где церковью управляет патриарх, к этой религиозной структуре, согласно последней переписи населения 2011 года, относит себя 86% всего населения страны. А в Украине большее количество приходов остается за УПЦ МП, а не ПЦУ: 12 тысяч против 7 тысяч.

Однако, по словам экспертов, на самом деле не так важно кто будет управлять ПЦУ – патриарх или митрополит.

"Принципиального отличия нет. Это скорее, как звания генерал-лейтенант и генерал-майор. Все равно они все генералы. Как было 15-е место в диптихе, так и будет 15 место", - подчеркнул Игорь Козловский.

"Просто в традиционном понимании, это завершающий этап в формировании самостоятельной церкви. Но принципиально ничего в жизни церкви не меняется", - добавляет Филипович.

Подробнее о конфликте в новой украинской церкви читайте в материале "Апострофа": Игра престолов: почему Филарет уходит в оппозицию.