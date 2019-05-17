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Порошенко уволил одного из своих ближайших помощников

пятница, 17 мая 2019, 19:35
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Действующий президент Украины Петр Порошенко освободил Сергея Березенко от исполнения обязанностей советника главы государства.

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

"Освободить Березенко Сергея Ивановича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе под номером 246/2019.

Сергей Березенко в 2015 году стал депутатом Верховной Рады от БПП и вскоре был назначен внештатным советником Петра Порошенко. До этого с 10 июня по 27 августа 2015 года работал на должности руководителя Государственного управления делами.

С 7 сентября 2016 года – заместитель главы депутатской фракции БПП.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов написал заявление об отставке.

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