Порошенко уволил одного из своих ближайших помощников

Действующий президент Украины Петр Порошенко освободил Сергея Березенко от исполнения обязанностей советника главы государства.

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

"Освободить Березенко Сергея Ивановича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе под номером 246/2019.

Сергей Березенко в 2015 году стал депутатом Верховной Рады от БПП и вскоре был назначен внештатным советником Петра Порошенко. До этого с 10 июня по 27 августа 2015 года работал на должности руководителя Государственного управления делами.

С 7 сентября 2016 года – заместитель главы депутатской фракции БПП.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов написал заявление об отставке.