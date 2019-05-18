Порошенко принял важное решение по скандальному замглавы СБУ

Президент Петр Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя главы СБУ.

Соответствующий указ, датированный субботой, 18 мая, обнародован на сайте президента.

"Освободить Демчину Павла Владимировича от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

При этом, о причинах увольнения не сообщается.

Напомним, в пятницу, 17 мая, первый заместитель главы Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина подал в отставку.

Как сообщал "Апостроф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов написал заявление об отставке.