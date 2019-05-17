​День громких увольнений: скандальный замглавы СБУ подал в отставку

17 мая первый заместитель главы Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина подал в отставку.

Об этом сообщил советник главы СБУ Ярослав Антоняк на своей странице в Facebook.

"Первый заместитель Председателя СБ Украины (The Security Service of Ukraine) генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку. Печально, когда Достойные отходят от руководства государством в такое трудное для Украины время", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов написал заявление об отставке.

Также 17 мая действующий президент Украины Петр Порошенко освободил Сергея Березенко от исполнения обязанностей советника главы государства.