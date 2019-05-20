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Знаки работают: стало известно об инциденте на инаугурации Зеленского

понедельник, 20 мая 2019, 12:44
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Во время процедуры инаугурации в ходе вручения Владимиру Зеленскому символов главы государства, у солдата слетело с подушки удостоверение нового президента.

Об этом сообщил политический аналитик PavloNussу себя в Twitter-аккаунте, показав соответствующее видео из зала Верховной Рады.

Он предложил посетителям своей страницы поделиться соображениями относительно того, следует ли это воспринимать как знак и что бы он мог обозначать.

"Кстати, упало удостоверение Президента Украины с рук! И к чему бы это… Оно упало не из рук, а с подушки слетело. Слетело. Ферштейн?", - отметил эксперт.

Пользователи Twitter под постом с иронией предположили, что вероятно, падение удостоверения обозначает, что Зеленский может утратить свой пост по независящим от себя обстоятельствам.

Как сообщал "Апостроф", ранее астролог Влад Росс призывал украинцев следить за такого рода символами, поскольку в ходе инаугураций Порошенко и Януковича "знаки" полностью сработали – у Порошенко "упал солдат - это был знак, что кровопролитие будет идти и дальше", а перед Януковичем закрылись двери парламента, и после "для него закрылись границы Украины".

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