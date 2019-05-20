Нардепа от Порошенко после инаугурации Зеленского увезли из Рады на скорой

Депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука сразу после завершения торжественной части инаугурации президента Владимира Зеленского забрали на автомобиле "скорой" помощи.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Апострофа".

Никаких деталей о состоянии здоровья политика пока не сообщали.

"Ему стало плохо", - прокомментировал ситуацию корреспондент.

Паламарчук избирался в 7-й и 8-й созывы украинского парламента. На парламентских выборах в 2012 году он баллотировался по спискам политической силы УДАР.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети раскрыли фейковое видео, на котором показан интерьер якобы медицинской палаты, где лечат раненого украинского военного.