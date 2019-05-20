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Нардепа от Порошенко после инаугурации Зеленского увезли из Рады на скорой

понедельник, 20 мая 2019, 11:56
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Депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука сразу после завершения торжественной части инаугурации президента Владимира Зеленского забрали на автомобиле "скорой" помощи.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Апострофа".

Никаких деталей о состоянии здоровья политика пока не сообщали.

"Ему стало плохо", - прокомментировал ситуацию корреспондент.

Паламарчук избирался в 7-й и 8-й созывы украинского парламента. На парламентских выборах в 2012 году он баллотировался по спискам политической силы УДАР.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети раскрыли фейковое видео, на котором показан интерьер якобы медицинской палаты, где лечат раненого украинского военного.

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