Зеленский назначил нового главу Генштаба Украины

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Генерального штаба военачальника Руслана Хомчака.

Об этом сообщают на официальном сайте главы государства.

Так, указом президента №301/2019 с кресла начальника Генштаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины - был уволен Виктор Муженко.

Согласно указу №302/2019 новым главой стал первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг", а также участник войны на Донбассе Руслан Борисович Хомчак.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский просит спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать народных депутатов на внеочередное заседание парламента.

Напомним, поводом для досрочного роспуска Верховной Рады Украины восьмого созыва стал низкий уровень доверия украинцев.