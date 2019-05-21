Зеленский срочно собирает Раду на внеочередное заседание: документ

Президент Украины Владимир Зеленский просит спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать народных депутатов на внеочередное заседание парламента.

Об этом президент заявил на своей странице в Twitter.

"Прошу главу Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - написал он.

Также Зеленский опубликовал фото документа.

Как ожидается, Рада должна внести изменения в избирательное законодательство. В частности, речь идет об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера на выборах в парламент до 3%.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский выдал официальный указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов.

