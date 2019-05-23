Шутил над собой, чиновниками и Россией: полное видео выступления Зеленского на iForum

В четверг, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский выступил на украинском форуме интернет-деятелей iForum.

Запись выступления была выложена на страницы ведущих украинских изданий.

В ходе своего выступления глава государства подшучивал и над собой, и над чиновниками – представителями старой системы и над Россией, используя нестандартные для официальных выступлений термины.

"Это правда, потому что у вас у всех мозгов гораздо больше чем у меня... Ну... Да... Нет, ну что-то у меня есть, конечно", - отметил президент в самом начале мероприятия.

Владимир Зеленский также поделился амбициозными планами относительно будущих назначений в правительство.

"У нас будет гиперлуп между заводами, Илон Маск будет разрезать ленточку и будет министром инноваций. Нет… Хотя насчет последнего, вдруг договоримся, я не знаю", - отметил президент.

Также глава государства в ходе своего выступления продемонстрировал фотографию народного депутата Олега Ляшко с коллегами, а следующим слайдом – скриншот новости из российских СМИ, о том, что депутаты Госдумы предложили перевести Россию на старое летоисчисление, намекая на устаревшую модель мышления представителей действующего парламента.

Примечательно, что выступал на iForumпрезидент Украины исключительно на русском языке.

Как сообщал "Апостроф", ранее в социальной сети сторонники президента Зеленского на странице в поддержку главы государства "Краина ЗЕ" отличились рядом экстремистских заявлений.