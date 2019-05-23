RU   UA   EN  

четверг, 23 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 мая

11:54
Потопы, грозы и град: чего ждать украинцам в ближайшие дни
11:41
Россия - США: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
11:31
В Украине сняли на видео мощный ураган со смерчем
11:24
Масштабное ДТП и угроза взрыва: оккупанты показали видео учений на Керченском мосту
11:08
Особенное место: стало известно, где состоится свадьба Потапа и Насти
11:01
Нагнетают ненависть в людях: сторонники Зеленского попали в скандал в соцсети
10:58
Закарпатье уходит под воду: опубликованы фото и видео масштабного потопа
10:57
Разбила в пух и прах: украинская теннисистка победила именитую соперницу
10:53
В СМИ рассказали о рисках, связанных с олигополией на рынке связи и бездействием НКРСИ
10:45
Родители Яценюка отметили 45-летие сына с друзьями за чашкой кофе в парке Черновцов
10:39
Кошевой резко отреагировал на критику его внешнего вида на дебатах Зеленского и Порошенко
10:31
​Осторожно с походами в кино: украинцев предупредили о мошенниках, "работающих" в соцсетях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нагнетают ненависть в людях: сторонники Зеленского попали в скандал в соцсети

четверг, 23 мая 2019, 11:01
переглянути новину українською

В социальной сети заметили странные слова на странице в поддержку президента Украины Владимира Зеленского "Краина ЗЕ".

Об этом сообщает ветеран АТО и блоггер Алексей Петров на свой странице в Facebook.

"Думал фейк... Ан нет! Интересненько... Списки кто составляет, кому жить а кому нет?! Запись свободная или же за отдельный кошт?! А можно сразу в оба списка? Я еще не определился...", - прокомментировал запись Петров.

Также прокомментировала запись и активистка, блоггер Лиза Богуцкая, которая сообщила, что страница не официальная, а сам Зеленский не имеет к ней никакого отношения.

"Такими постами вы разрушаете то, что создается с гигантскими усилиями. Одним постом. Как серпом", - обратилась она к людям, которые разжигают, по ее мнению, конфликт.

Как сообщал "Апостроф", во время инаугурации Зеленский распорядился убрать охрану и разрешил пришедшим на инаугурацию людям пройтись вместе с ним к зданию Администрации президента.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если такое безобразие продолжится, мы можем потерять Томос - митрополит Макарий

Одесский "Французский бульвар-Элит": как прокуроры Одесской области игнорируют закон и мораль

Преступления без наказаний: что творится на оккупированном Донбассе

Жизнь без медицины: куда пропали врачи из про­российского гетто на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: