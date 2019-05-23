Нагнетают ненависть в людях: сторонники Зеленского попали в скандал в соцсети

В социальной сети заметили странные слова на странице в поддержку президента Украины Владимира Зеленского "Краина ЗЕ".

Об этом сообщает ветеран АТО и блоггер Алексей Петров на свой странице в Facebook.

"Думал фейк... Ан нет! Интересненько... Списки кто составляет, кому жить а кому нет?! Запись свободная или же за отдельный кошт?! А можно сразу в оба списка? Я еще не определился...", - прокомментировал запись Петров.

Также прокомментировала запись и активистка, блоггер Лиза Богуцкая, которая сообщила, что страница не официальная, а сам Зеленский не имеет к ней никакого отношения.

"Такими постами вы разрушаете то, что создается с гигантскими усилиями. Одним постом. Как серпом", - обратилась она к людям, которые разжигают, по ее мнению, конфликт.

Как сообщал "Апостроф", во время инаугурации Зеленский распорядился убрать охрану и разрешил пришедшим на инаугурацию людям пройтись вместе с ним к зданию Администрации президента.