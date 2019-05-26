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Стыдно и тошно: Зеленский разозлил украинцев кривляниями на "Лиге смеха"

воскресенье, 26 мая 2019, 10:28
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25 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил Октябрьский дворец в Киеве, где проходили съемки телепрограммы "Лига смеха".

Об этом в Facebook сообщил продюсер Сергей Перман.

На видео, опубликованном в сети, видно, как Зеленский вышел на сцену, где выступали участники "Лиги смеха". Главу государства публика встретила аплодисментами.

Во время выхода на сцену Зеленский поприветствовал собравшихся на концерте, после чего поцеловал в голову своего коллегу по студии "Квартал 95" Евгения Кошевого.

Появление Зеленского неоднозначно восприняли в социальных сетях. Здесь активно критикуют главу государства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер группы "Океан Эльзы" новоиспеченный политик Святослав Вакарчук объяснил, что считает своей главной целью для похода в парламент.

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