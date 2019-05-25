Вакарчук назвал главный аргумент для своего похода в Верховную Раду

Лидер группы "Океан Эльзы" новоиспеченный политик Святослав Вакарчук объяснил, что считает своей главной целью для похода в парламент.

Его мнение на этот счет публикует Интерфакс-Украина.

"Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политические заключенные, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание", - заявил музыкант.

Вакарчук также рассказал, что несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока надел ему на руку браслет, который бы не давал ему забыть, что в заключении в РФ находятся украинцы.

"Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду - для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми", - добавил лидер партии Голос.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вакарчук намекнул на отставку Зеленского после референдума.