Зеленский внезапно явился на съемки "Лиги смеха" и устроил целовашки: видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 мая, стал внезапным гостем съемок юмористического шоу "Лига смеха".

Об этом стало известно, благодаря видеозаписям, появившимся в соцсетях.

Как отмечается, съемки шоу проходили в Октябрьском дворце в столице.

Одним из первых видео с президентом опубликовал продюсер Сергей Перман.

"Как вам такое появление президента?" – написал он, однако вскоре без объяснения причин удалил пост.

Впрочем, другие пользователи также стали публиковать видео в сети.

На записях видно, как Зеленский, пританцовывая выбежал на сцену шоу в качестве ведущего под радостные крики публики. Следом на сцену вышел Евгений Кошевой и забирал у Зеленского папку и микрофон. В ответ Зеленский поцеловал Кошевого в лысину и ушел в зрительный зал, где занял место рядом с супругой Еленой.

Как известно, именно Кошевой станет новым ведущим шоу.

Как сообщал "Апостроф", ранее участница популярного шоу показала смешное тату с Зеленским.