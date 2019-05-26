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Зеленский внезапно явился на съемки "Лиги смеха" и устроил целовашки: видео

воскресенье, 26 мая 2019, 07:24
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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 мая, стал внезапным гостем съемок юмористического шоу "Лига смеха".

Об этом стало известно, благодаря видеозаписям, появившимся в соцсетях.

Как отмечается, съемки шоу проходили в Октябрьском дворце в столице.

Одним из первых видео с президентом опубликовал продюсер Сергей Перман.

"Как вам такое появление президента?" – написал он, однако вскоре без объяснения причин удалил пост.

Впрочем, другие пользователи также стали публиковать видео в сети.

На записях видно, как Зеленский, пританцовывая выбежал на сцену шоу в качестве ведущего под радостные крики публики. Следом на сцену вышел Евгений Кошевой и забирал у Зеленского папку и микрофон. В ответ Зеленский поцеловал Кошевого в лысину и ушел в зрительный зал, где занял место рядом с супругой Еленой.

Как известно, именно Кошевой станет новым ведущим шоу.

Как сообщал "Апостроф", ранее участница популярного шоу показала смешное тату с Зеленским.

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