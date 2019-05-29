RU  UA  EN

среда, 29 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

29 мая

18:21
Саакашвили прибыл в Украину: онлайн видео трансляция
18:13
Политолог оценил шансы партии мэров на выборах в Верховную Раду
18:04
Коломойский заинтересован в отсрочке запуска рынка электроэнергии - президент "Энергоатома"
18:00
Домогался отчим: известная телеведущая решилась на откровенное признание
17:59
Звездный игрок сборной Украины ответил на слухи о переходе в "Спартак"
17:56
Саакашвили вернулся в Украину: видео из аэропорта
17:45
​В ГФС рассказали, что будет с налоговой полицией
17:40
В России произошло смертельное ЧП со школьницей
17:22
Собственники рассказали о новой попытке застройщика Кулагина захватить ЖК "Чайка"
17:22
Перед финалом Лиги Европы в Баку подрались фанаты Арсенала и Челси
17:14
Ученые нашли следы разрушительной древней катастрофы: фото
17:10
Резиденции беглого Януковича нашли управляющего: скандальные подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нардеп Деркач обратился в Европейский суд по поводу и.о. главы МОЗ Супрун

среда, 29 мая 2019, 16:51
переглянути новину українською

Народный депутат Украины Андрей Деркач подал иск в Европейский суд по правам человека по причине того, что правительство не назначает на должность министра здравоохранения.

Копию иска депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

Нардеп убежден, что права украинцев нарушаются, когда правительство не назначает министра здравоохранения, а его обязанности исполняет Ульяна Супрун.

"Подали иск в Европейский Суд по правам человека, чтобы защитить украинцев от нелегитимного главы Минздрава. Страна более двух лет живет без законного министра", - отметил Деркач.

Он добавил, что в медицинской сфере ныне большое количество проблем, многие из которых связаны с плохим финансированием важных программ.

"Страна живет с закрытием ФАПов, в частности на моей родной Сумщине, с хроническим недофинансированием медицины и сбоями в жизненно важных программах: доступные лекарства, бесплатная диагностика и т.п.", - отметил Деркач.

Депутат также напомнил, что украинские суды обвинили в отсутствии назначения на должность министра здравоохранения коалицию в парламенте, которая якобы должна предложить правительству кандидатуру.

"Так дальше продолжаться не может. В Украине должен появиться легитимный министр здравоохранения. Украинская власть игнорирует реальную угрозу здоровью и жизни миллионов украинцев. Поэтому решение за нее примет Европейский суд", - добавил Деркач.

Андрей Деркач еще в ноябре 2016 обращался в Генпрокуратуру относительно бездеятельности правительства, которое не назначает министра одной из важнейших сфер. В 2017 году он обратился в Окружной Административный суд с иском против Владимира Гройсмана о назначении Супрун, а в 2018 году нардеп обратился в Высший административный суд с иском к Верховной Раде из-за бездействия.

Окончательную точку в деле теперь должен поставить Европейский суд по правам человека.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: