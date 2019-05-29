Нардеп обратился в Европейский суд по поводу и.о. главы МОЗ Супрун

Народный депутат Украины Андрей Деркач подал иск в Европейский суд по правам человека по причине того, что правительство не назначает на должность министра здравоохранения.

Копию иска депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

Нардеп убежден, что права украинцев нарушаются, когда правительство не назначает министра здравоохранения, а его обязанности исполняет Ульяна Супрун.

"Подали иск в Европейский Суд по правам человека, чтобы защитить украинцев от нелегитимного главы Минздрава. Страна более двух лет живет без законного министра", - отметил Деркач.

Он добавил, что в медицинской сфере ныне большое количество проблем, многие из которых связаны с плохим финансированием важных программ.

"Страна живет с закрытием ФАПов, в частности на моей родной Сумщине, с хроническим недофинансированием медицины и сбоями в жизненно важных программах: доступные лекарства, бесплатная диагностика и т.п.", - отметил Деркач.

Депутат также напомнил, что украинские суды обвинили в отсутствии назначения на должность министра здравоохранения коалицию в парламенте, которая якобы должна предложить правительству кандидатуру.

"Так дальше продолжаться не может. В Украине должен появиться легитимный министр здравоохранения. Украинская власть игнорирует реальную угрозу здоровью и жизни миллионов украинцев. Поэтому решение за нее примет Европейский суд", - добавил Деркач.

Андрей Деркач еще в ноябре 2016 обращался в Генпрокуратуру относительно бездеятельности правительства, которое не назначает министра одной из важнейших сфер. В 2017 году он обратился в Окружной Административный суд с иском против Владимира Гройсмана о назначении Супрун, а в 2018 году нардеп обратился в Высший административный суд с иском к Верховной Раде из-за бездействия.

Окончательную точку в деле теперь должен поставить Европейский суд по правам человека.