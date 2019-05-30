Зеленский отреагировал на катастрофу вертолета ВСУ на Волыни

После катастрофы военного вертолета Ми-8 в Ровненской области президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку взять расследования трагедии под личный контроль.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что вследствие падения вертолета близ села Сестрятин погибли четверо военнослужащих из состава 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

"Это произошло не в бою, а во время учебного полета. С полным пониманием всех рисков военной службы даже в мирное время, я все же настаиваю, что во время учений и тренировок армия не может терять людей. Поэтому приказал начальнику Генерального штаба генералу Хомчаку взять расследование этой недопустимой аварии под личный контроль", - заявил президент.

Также глава государства обратился к семьям погибших в ходе аварии военнослужащих.

"Мы сделаем все, чтобы ваша боль не была напрасной, чтобы смерть ваших близких помогла спасти другие жизни. Государство не бросит вас в вашем горе", - написал он.

Также Владимир Зеленский прокомментировал трагедию в Ровенской области у себя в Twitter-аккаунте.

"Не доброе утро. Катастрофа военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", поздним вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области разбился вертолет ВСУ Ми-8.