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Украинских силовиков встревожило "фантастическое" видео об оккупации Украины

воскресенье, 02 июня 2019, 20:27
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В сети появилось провокационное видео захвата Румынией части Украины, а главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что созовет совещание по этому вопросу.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Данное "фантастическое" видео взбудоражило украинцев. В ролике показано, что Румыния захватила территории Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

Как сообщает "Информационное сопротивление", на любительском видео показано, что в 2022 году Румыния может, с целью защиты своих граждан, гибридно оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий может быть активизация боевых действий на востоке Украины, до полномасштабного наступления российских оккупационных сил.

Однако на подписи к ролику указано, что его автор - писатель-фантаст, который пишет книгу о событиях на востоке Европы в 2079 году. Сам же ролик является прологом к ней.

Анатолий Матиос, в свою очередь, решил обсудить данное происшествия, потому созвал совещание. Оно состоится с участием руководителей МИД, Генштаба, ГУР МОУ, СБУ и Службы внешней разведки.

Как сообщал "Апостроф", политика Венгрии в отношении Закарпатья может расцениваться как посягательство на суверенитет Украины и скрытая оккупация территории.

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