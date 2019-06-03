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Референдум о мире с Россией: озвучен план Зеленского по мягкой капитуляции

понедельник, 03 июня 2019, 08:48
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Заявляя о проведении в Украине референдума о мире с Россией, президент Украины Владимир Зеленский готовит страну к мягкой капитуляции.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил националист, писатель и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

"Идея такого референдума - это способ заигрывания с "ватным" электоратом. Он боится говорить прямо о капитуляции, чтобы не растерять вторую часть своего электората, но намекать ему нужно. Этим он и занимается", - убежден Корчинский.

Он также выражает мнение, что референдум нужен именно для того, чтобы организовать мягкую капитуляцию перед Россией.

"Они понимают, что в условиях, когда промосковские СМИ доминируют в украинском эфире и Москва может вложить в любой украинский референдум любое количество денег, то наше общество поддержит форму мягкой капитуляции", - отмечает политик.

При этом он допускает, что условия капитуляции могут быть болезненными для Украины.

"Забыть о Крыме и согласиться с автономией Донбасса на московских условиях. Плюс, отказаться от любой формы противостояния с Москвой во всех ее посягательствах. А может пойти дальше, например, отмена закона о языке. Мы можем это все увидеть на примере Грузии. Они пошли на ту капитуляцию, которая от них требовалась. В принципе, они получили какое-то спокойствие, но не имеют государственного суверенитета и потеряли все надежды на возвращение аннексированных территорий. Хотя Грузия значительно меньше интересует Москву, чем Украина", - резюмирует Корчинский.

О том, способен ли кто-то в Украине остановить такой план президента, читайте в материале "Апострофа": Зеленский боится говорить прямо о капитуляции Украины по одной причине - Дмитрий Корчинский.

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