Тимошенко призвала к системным изменениям в Украине и предложила план реформ

Глава фракции "Батькивщина" считает, что после президентских выборов перед Украиной открылось окно возможностей, которые парламент и правительство должны использовать для действительно системных изменений.

Об этом она сказала на заседании Национального форума "Трансформация Украины".

По ее словам, имитация изменений, а также поверхностный подход вместо системной работы может убить доверие людей.

"Функция нового президента - стать генератором совместной работы для реальных изменений в стране. Он, возможно, не имеет достаточно опыта, но есть все возможности собрать лучшие интеллектуальные силы, которые имеют опыт и желание, и создать работу интегральную", - отметила лидер "Батькивщины".

Она напомнила, что инициированный ею Новый курс создавался именно как системная стратегия:

"Мы готовы все отдать, во всем помочь. Главное - не терять веру и энергию на изменения и совместно работать", - заявила она.

По мнению политика, глубокая трансформация страны должна начаться с изменения роли функций подотчетности государственных институтов. Также ключевой предпосылкой для привлечения инвесторов в Украину является создание независимого правосудия.

"К сожалению, право частной собственности, как и другие права и свободы людей, у нас должным образом не защищены", - отметила Тимошенко.

Следующий шаг изменений, по мнению Юлии Тимошенко, - укрепление громад, которые ныне не имеют доступа к экономическому развитию и к земле.