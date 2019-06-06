Кучма пояснил свое скандальное заявление о запрете ответного огня ВСУ

Представитель Украины на переговорах Минской контактной группы Леонид Кучма пояснил свою инициативу запрета на ответный огонь украинских военнослужащих в зоне проведения ООС на Донбассе.

Об этом сообщает издание InfoResist.

Он отметил, что знает о фактах, когда боевики ведут провокационные стрельбу по позициям украинской армии из жилых районов, детских садов и школ.

"Мы четко должны понимать, что это провокационные обстрелы", - подчеркнул экс-президент Украины.

Кучма уточнил, что инициатива относительно отказа от ответного огня – его личная, и связана она с тем, что в ходе такого рода стрельб могут быть ранены мирные жители в регионе.

"Я сказал свое мнение, я же не сказал, что есть решение президента Украины или начальника Генерального штаба. Я сказал свое мнение, что люди добрые, давайте всегда думать о людях, о гражданских, о детях. А войну нужно вести военным средствами, давать отпор, когда эта проблема существует", — пояснил представитель Украины в Минске.

Как сообщал "Апостроф", ранее пятый президент Украины Петр Порошенко назвал признаками капитуляции тезисы, которые объявляла украинская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске, в том числе отказ от ведения ответного огня.