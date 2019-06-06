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Рада приняла важный закон по импичменту президента

четверг, 06 июня 2019, 11:12
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В четверг, 6 июня, Верховная рада приняла закон, которым регулируются пробелы в законодательстве, касающиеся процедуры импичмента.

Об этом сообщается на официальной странице Верховной Рады в Twitter.

Согласно принятому закону, за который проголосовали 279 депутатов, регулируется правовой статус и порядок деятельности временных следственных комиссий для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

Основаниями для образования ВСК могут быть сообщения о нарушении Конституции, законов Украины. Также законом устанавливаются особенности деятельности специальной временной следственной комиссии Верховной Рады.

Отметим, что до этого момента в действующем законодательстве порядок устранения президента Украины с поста в порядке импичмента был прописан, но законодательных механизмов его реализации не было.

Подробнее о правовых коллизиях объявления импичмента, читайте в материале "Апострофа": Импичмент в Украине: почему президента нельзя отправить в отставку.

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