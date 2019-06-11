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Зеленский уволил еще двух топ-чиновников

вторник, 11 июня 2019, 11:39
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и Евгения Сарнацкого с должности его заместителя .

Об этом говорится в указах президента №360/2019 и №361/2019.

В частности отмечается, что оба чиновника покинули свои должности по собственному желанию.

В указах президента говорится, "уволить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами в соответствии с поданным им заявлением" и "уволить Сарнацкого Евгения Владимировича с должности заместителя руководителя Государственного управления делами в соответствии с поданным им заявлением".

В то же время, Зеленский назначил заместителя руководителя управления Сергея Борзова временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами.

Ранее президент отстранил Сергея Дмитрука от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области. А также подписал указ об увольнении Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ №341/2019 был обнародован 31 мая.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций.

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