Власть плодится и размножается: в Украине появилась еще одна госслужба

Кабинет министров Украины создал новый государственный орган - Государственную службу по этнополитике и свободе совести.

Такое решение было принято на заседнии правительства 12 июня.

"Создать Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министром Украины через министра культуры и который реализует государственную политику в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств", - сказано в документе.

Размещаться новое ведомство будет в арендованном помещении на пятом этаже здания по улице Прорезной, 15 в Киеве.

Правительство также поручило Минфину внести изменения в Госбюджет на 2019-й год и предусмотреть в бюджете-2020 средства на функционирование органа.