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Без трусов к Зеленскому: соцсети шутят над отменой странных запретов на Банковой

суббота, 15 июня 2019, 15:13
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В команде президента Украины Владимира Зеленского инициировали неожиданные ноу-хау в правилах для посещения Администрации президента.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Они касаются, в частности, дресс-кода, сообщил четвертый номер избирательного списка партии "Слуга народа", в интервью "Радио Свобода".

"В Администрацию уже можно (приходить в шортах, - прим. ред.). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", – рассказал изданию кандидат в депутаты, предприниматель и волонтер Давид Арахамия.

Арахамия добавил, что изменения также были внесены в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания Администрации с ноутбуком.

"Понимаете, в Администрацию президента нельзя без специального разрешения пройти с компьютером. Но там много журналистов ходит, экспертов. И у них есть компьютеры.

"Я говорю: почему iPhone можно, iPad как планшет можно (это фактически компьютер), а компьютер уже нельзя? Вот что за дурня? Просто никто не "парился". Я нашел документ, который это регламентирует. Мы пошли и подписали документ, сейчас можно и с ноутбуком. То есть это такие уже две маленькие реформы", – также отметил он.

В сети тут же стали комментировать нововведения.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети взорвали "шедевральные" стихи, посвященные Зеленскому.

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