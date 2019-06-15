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Соцсети взорвали "шедевральные" стихи, посвященные Зеленскому

суббота, 15 июня 2019, 09:02
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О президенте Украине Владимире Зеленском сочиняют стихи.

Их опубликовал Владимир Болсун в Facebook, а в сети тут же взорвались саркастическими комментариями.

Отметим, появились яркие фотожабы на заявление представителя Зеленского, который лишь "шутил" о понижении тарифов. В сети не оценили шутку по достоинству.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в сети показали яркую карикатуру на четырех президентов Украины - Петра Порошенко, Виктора Ющенко, Леонида Кучму и Леонида Кравчука.

Ранее также сообщалось, что карикатурист ярко высмеял мечты Путина о выборах в Украине.

Напомним, подробнее о теме тарифов и действиях Владимира Зеленского на посту президента читайте в интервью "Апострофа" с политологом Владимиром Фесенко: Кто-то хочет показать Зеленскому, кто в стране главный.

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