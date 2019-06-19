​Партия Зеленского опубликовала план борьбы с коррупцией

Партия президента Украины Владимира Зеленского “Слуга народа” презентовала меры, призванные побороть коррупцию в Украине.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице партии в Facebook.

"Одним из пунктов программы партии “Слуга народа” является уничтожение системной коррупции. Это не просто слова, ведь мы имеем конкретный план для достижения целей. Для этого уже формируем поддержку: невозможно подделать документы в электронной базе, невозможно провести транзакцию задним числом, если она в онлайне и тому подобное", - говорится в сообщении.

Для решения проблемы коррупции предлагается реализовать комплекс следующих мер: создание национальной системы электронного управления; радикальное очищение и перезагрузка прокуратуры; обеспечение независимости антикоррупционных органов; переведение большей части государственных услуг в онлайн.

В партии также обещают внедрить обязательную конфискацию имущества коррупционеров;создать систему защиты свидетелей и ввести систему денежного вознаграждения для граждан за выявление коррупции.

"Любое расследование в отношении бизнеса будет основываться на принципе презумпции добропорядочности. Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников", - заверили в партии.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский рассказал, что у них общего с героем сериала "Слуга народа" Василием Голобородько.