Куда Зеленский перевезет АП: инфографика и видео

В четверг, 20 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реорганизации администрации и ее переносе в Украинский дом.

Об этом сообщает ТСН.

Офис главы государства переезжает с улицы Банковая на Европейскую площадь в Украинский дом. Отмечают, что он будет находится на четвертом этаже здания с видом на площадь.

Дизайнеры подготовят помещение для лидера Украины. Также уже обнародован макет, как будет выглядеть офис. На реализацию проекта выделили полгода. Работы обойдутся в более 300 миллионов гривен. Но в то же время команда Зеленского заявила, что ремонтные работы не будут проводить за деньги из госбюджета страны.

Согласно концепции, первый этаж будет открыт для людей, офис президента разместится на 3,4 и 5 этажах, а президентские апартаменты – на четвертом с видом на Европейскую площадь.

Будут ли перекрывать Европейскую площадь для машин, авторы проекта пока не знают. Людей, которые ходят перед Украинским домом на рендере, говорят, нарисовали для антуража. Когда же первый трактор приедет под здание, тоже пока не прогнозируют.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский настаивает на том, чтобы из здания на улице Банковой, где находится Администрация Президента Украины, сделать музей.