Есть идея: Зеленский рассказал о своем видении будущего здания АПУ

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы из здания на улице Банковой, где сейчас находится Администрация Президента Украины, сделать музей.

Об этом он заявил в среду, 19 июня, во время неформальной встречи с журналистами в АП, передает "Украинская правда".

"Да, большой художественный музей. Есть очень много картин, которых люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?", – сказал он.

Он также уточнил, что переезд произойдет в ближайшем будущем.

"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему – нормальную схему, а не теневую какую – чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду", – добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского озвучили скандальную идею о будущем здания АПУ.