​Прощай, АПУ: Зеленский подписал важный указ по Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис президента путем реорганизации АП и сокращения ее штата.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Создать Офис Президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации Президента Украины", - говорится в указе.

Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.

Офис Президента Украины возглавляет Руководитель Офиса президента Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Известно, что Зеленский планирует создать Офис президента вместо Администрации и перенести ее в "Украинский дом" на Европейской площади Киева.

Об этом он рассказал на совещании с руководством Администрации и архитекторами, видео которой опубликовала "Команда Зеленского" в Facebook.

На совещании предложили создать Офис президента, который бы состоял из Управления анализа различных сфер политики. Эти структуры должны мониторить ситуацию в государстве и предлагали варианты решения проблем.

Глава Администрации Андрей Богдан отметил, что Офис будет обеспечивать "организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое" сопровождение работы главы государства.

Он добавил, что финансирование деятельности нового органа будет происходить "в основном за счет грантов европейских организаций", что позволит платить высокие зарплаты работникам директоратов.

"Мы настроены на уменьшение денег, которые тратит бюджет Украины", - сказал господин Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский настаивает на том, чтобы из здания на улице Банковой, где находится Администрация Президента Украины, сделать музей.