RU  UA  EN

четверг, 20 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 июня

16:27
Путин общается с россиянами: онлайн-трансляция "прямой линии" президента РФ
16:11
Вам некуда идти: известная журналистка взволновала сети постом о реванше Медведчука
16:09
​Прощай, АПУ: Зеленский подписал важный указ по Банковой
16:03
Глава комитета УЭБ рассказал о преимуществах биржи на аукционах по продаже электроэнергии с 1 июля
15:50
Популярная британская группа сняла в Киеве клип: звездой видео стала даже столичная маршрутка
15:41
​В Кропивницком простились с погибшим командиром разведки ВСУ: фото и видео
15:34
Как быстро и безболезненно убрать живот: 5 простых упражнений на каждый день
15:33
На ЮГОКе рассказали о планах по модернизации всех секций на обогатительных фабриках
15:26
​В сети разгорелся скандал из-за выделения миллионов аэропорту Коломойского
15:25
Лучший биатлонист Украины рискует пропустить начало сезона: названа причина
15:09
​Соцсети разгневало возвращение Зеленским скандальной привилегии чиновникам
14:49
На украинском курорте произошел дикий скандал с дракой и ДТП: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Прощай, АПУ: Зеленский подписал важный указ по Банковой

четверг, 20 июня 2019, 16:09
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис президента путем реорганизации АП и сокращения ее штата.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Создать Офис Президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации Президента Украины", - говорится в указе.

Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.

Офис Президента Украины возглавляет Руководитель Офиса президента Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Известно, что Зеленский планирует создать Офис президента вместо Администрации и перенести ее в "Украинский дом" на Европейской площади Киева.

Об этом он рассказал на совещании с руководством Администрации и архитекторами, видео которой опубликовала "Команда Зеленского" в Facebook.

На совещании предложили создать Офис президента, который бы состоял из Управления анализа различных сфер политики. Эти структуры должны мониторить ситуацию в государстве и предлагали варианты решения проблем.

Глава Администрации Андрей Богдан отметил, что Офис будет обеспечивать "организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое" сопровождение работы главы государства.

Он добавил, что финансирование деятельности нового органа будет происходить "в основном за счет грантов европейских организаций", что позволит платить высокие зарплаты работникам директоратов.

"Мы настроены на уменьшение денег, которые тратит бюджет Украины", - сказал господин Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский настаивает на том, чтобы из здания на улице Банковой, где находится Администрация Президента Украины, сделать музей.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: