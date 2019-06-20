Моряки, Зеленский и Донбасс: что Путин говорил про Украину на "прямой линии"

20 июня в России прошла ежегодная "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он ответил на вопросы граждан, в том числе и об Украине.

Прямая трансляция пресс-конференции велась на YouTube.

Так, во время "прямой линии" лидер России ответил на вопросы и поддержал темы о ситуации на Донбассе, президенте Украины Владимире Зеленском и об украинском политике (который также является кумом Путина) Викторе Медведчуке.

В частности, Путин заговорил о войне на Востоке Украины: "Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупируем. Что полная чушь, ложь!"

Также по словам главы РФ, Китай не имеет отношения к Донбассу, но против него ввели тарифы – это те же санкции. Путин считает, что санкции против России – это просто инструмент в экономической войне.

Не смогли во время пресс-конференции не упомянуть и новоизбранного президента Украины. Ведущая "прямой линии" заявила: "Зеленский молодой, неопытный. Сделайте ему шаг на встречу".

"Талантливый человек. Я помню его выступления на КВН в Москве в середине 2000-х годов. Все это было талантливо и смешно. Но то что мы сейчас видели – это не смешно. Это не комедия, это трагедия. Если он оказался в кресле руководителя страны, нужно эти проблемы решать. Но сейчас будучи за границей в Париже, что он сказал – что не будет разговаривать с сепаратистами, с главами непризнанных республик. Но нет ни одного случая, когда удавалось решить проблемы без прямого диалога между сторонами. Более того, усилились обстрелы со стороны украинских военных, блокада только усиливается. Нужна политическая воля украинского руководства".

Кроме этого, вопрос Путину задал и украинский журналист Валерий Швец из Киева: "Какие перспективы после выхода Медведчука из переговорного процесса? Обращался ли к вам Медведчук по освобождению граждан Украины?"

"Эти вопросы никогда не исчезают из поля нашего зрения Особенно это касается проблем людей, которые оказались в трудной ситуации. Медведчук этим занимался с поручения Порошенко и самостоятельно. Медведчук принимает все это очень близко к сердцу. Недавно ставил вопрос об освобождении украинских моряков и еще ряда лиц. Но вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. И прежде мы должны подумать, как будет решена судьба в том числе граждан РФ, которые находятся в аналогичной ситуации в Украине", - ответил Путин.

Кроме этого, колл-центр прямой линии подвергся массированной DDOS-атаке из-за рубежа. Ведущая и пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что атака была из Украины.

Как сообщал "Апостроф", накануне пресс-конференции Путина в сети появились меткие карикатуры, высмеивающие общение российского президента с гражданами РФ.