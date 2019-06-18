У Зеленского озвучили скандальную идею о будущем здания АПУ

Здание на улице Банковой в Киеве, где сейчас находится Администрация Президента Украины, могут продать или превратить в музей.

Об этом заявил в эфире канала "Украина" 16 июня глава АПУ Андрей Богдан.

По словам Богдана, здание на Банковой могут продать.

"Но у нас есть информация, что за время независимой Украины не было открыто ни одного музея, который имел бы такое историческое направление. Поэтому как вариант мы рассматриваем превращение этого здания в музей государственности Украины", – сказал он, уточнив, что есть вариант и продажи здания.

В сети тут же стали комментировать нововведение администрации президента.

Как сообщал Апостроф, ранее соцсети разгневали слова Зеленского про украинок.