RU  UA  EN

вторник, 18 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 июня

11:06
​Как будут выглядеть натовские истребители будущего: опубликованы фото и видео
10:46
​Появилось видео смертельного удара ВСУ по пулеметной точке боевиков
10:43
На украинском курорте взошло необычное солнце: опубликованы фото
10:42
У лидера знаменитой рок-группы диагностировали рак: что говорят врачи
10:38
Самый громкий в истории: в футболе может состояться неожиданный переход
10:36
​В Украине упала цена на овощ из "борщевого набора"
10:22
Экс-участница группы "ВИА Гра" снова беременна: трогательное фото
10:16
​У Путина показали видео инцидента с военными самолетами РФ и США
09:56
​Поехали в магазин и не вернулись: под Херсоном произошла трагедия с детьми
09:51
У Зеленского озвучили скандальную идею о будущем здания АПУ
09:40
Полицейские на каблуках и ванна с колой: "Время и Стекло" взорвали сеть новым клипом
09:36
​Что происходит с гривной после праздников: официальный курс от НБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского озвучили скандальную идею о будущем здания АПУ

вторник, 18 июня 2019, 09:51
переглянути новину українською

Здание на улице Банковой в Киеве, где сейчас находится Администрация Президента Украины, могут продать или превратить в музей.

Об этом заявил в эфире канала "Украина" 16 июня глава АПУ Андрей Богдан.

По словам Богдана, здание на Банковой могут продать.

"Но у нас есть информация, что за время независимой Украины не было открыто ни одного музея, который имел бы такое историческое направление. Поэтому как вариант мы рассматриваем превращение этого здания в музей государственности Украины", – сказал он, уточнив, что есть вариант и продажи здания.

В сети тут же стали комментировать нововведение администрации президента.

Как сообщал Апостроф, ранее соцсети разгневали слова Зеленского про украинок.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: