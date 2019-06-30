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Появился ответ, что не так с кадровой политикой Зеленского

воскресенье, 30 июня 2019, 11:46
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Кадровая политика новоназначенного президента Украины Владимира Зеленского явно идет в разрез с чередой обещаний, данных им во время предвыборной кампании.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал председатель правления "Общественного радио" Андрей Куликов.

"Я считаю, что рано делать выводы, пока не пошли назначения в Кабинет министров, а это произойдет неизвестно когда - и выборы для этого нужны, и период после. До того времени делать выводы рано. Что касается Администрации президента, честно говоря, мы столько в последнее время говорили, что не такой это и руководящий орган, поэтому анализировать его глубоко я бы не очень хотел. Но бросается все же в глаза то, что, несмотря на обещания делать все по-другому, мы видим среди назначений президента людей, с которыми его связывают деловые интересы, личная дружба. Это не является, по моему мнению, абсолютным минусом, но не очень совпадает с тем, что нам было обещано", - объяснил свою точку зрения он.

Также, по ловам эксперта, Зеленскому не хватает последовательности.

"В том то и дело, что все берут, все говорят, что, возможно, временно, но если ты уже делаешь вид, что ты другой, то будь последовательный. Хотя лозунг "Потому что последовательный", как мы помним, принадлежал совсем другим людям, хотя кто знает - совсем или не совсем другим. Я в команде нового президента знаю людей, которые давным-давно в украинской политике или близко к ней, - это не самые плохие специалисты", - добавил Куликов.

Подробнее о начале президентства Владимира Зеленского и обещании мирных переговоров, читайте в материале "Апострофа": Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов.

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